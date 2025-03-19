20:46 | 19.03.2025
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Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Василь Кашицький з Тернопільщини

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У Великоберезовицьку громаду знову надійшла сумна звістка з фронту, повідомляє селищна рада.

 Загинув старший сержант Кашицький Василь Богданович житель села Лучка Великоберезовицької громади.

😔 Довший час Василь Богданович Кашицький вважався зниклим безвісти та нещодавно підтвердилось найгірше…

🇺🇦 Кашицький Василь Богданович народився 15 квітня 1970 року у селі Лучка нашої громади. Працював будівельником. Був добрим, позитивним, дружелюбним, працьовитим…

💔 Під час служби був старшим водієм 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 10 механізованої роти 4 механізованого батальйону військової частини А0222. Загинув 27 липня 2024 року внаслідок обстрілу від отриманих травм в районі населеного пункту Макіївка, Луганської області.

Завтра, 20 березня, об 11:30 в село Лучка прибуде кортеж з тілом загиблого Василя Кашицького. Просимо жителів Великоберезовицької громади гідно зустріти загиблого Героя.

20 березня, о 19:00 відбудеться панахида. Чин похорону розпочнеться у пʼятницю, 21 березня, об 11:00.

У загиблого воїна залишилась мама – Зіновія Пилипівна, дружина – Галина, діти – Ігор та Тетяна.

🕯️ Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким полеглого захисника! Вічна та світла пам’ять Герою!

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