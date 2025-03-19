Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Василь Кашицький з Тернопільщини

У Великоберезовицьку громаду знову надійшла сумна звістка з фронту, повідомляє селищна рада. Загинув старший сержант Кашицький Василь Богданович житель села Лучка Великоберезовицької громади.

Довший час Василь Богданович Кашицький вважався зниклим безвісти та нещодавно підтвердилось найгірше…

Кашицький Василь Богданович народився 15 квітня 1970 року у селі Лучка нашої громади. Працював будівельником. Був добрим, позитивним, дружелюбним, працьовитим…

Під час служби був старшим водієм 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 10 механізованої роти 4 механізованого батальйону військової частини А0222. Загинув 27 липня 2024 року внаслідок обстрілу від отриманих травм в районі населеного пункту Макіївка, Луганської області.

Завтра, 20 березня, об 11:30 в село Лучка прибуде кортеж з тілом загиблого Василя Кашицького. Просимо жителів Великоберезовицької громади гідно зустріти загиблого Героя.

20 березня, о 19:00 відбудеться панахида. Чин похорону розпочнеться у пʼятницю, 21 березня, об 11:00.

У загиблого воїна залишилась мама – Зіновія Пилипівна, дружина – Галина, діти – Ігор та Тетяна.

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким полеглого захисника! Вічна та світла пам’ять Герою!