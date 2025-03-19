Рятувальники Тернопільщини вибороли золото на змаганнях з гирьового спорту!

19 березня збірна команда Головного управління ДСНС України у Тернопільській області продемонструвала свою силу та витривалість на змаганнях з гирьового спорту серед колективів ФСТ “Динамо” Тернопільської області.

Спортсмени з чотирьох команд змагалися у поштовху та ривку в різних вагових категоріях. За підсумками змагань рятувальники здобули перше місце! 🏆

🏅 В особистих заліках перемогу вибороли:

🔹 Андрій Процик – пожежний-рятувальник (вагова категорія до 63 кг);

🔹 Назарій Лешко – начальник караулу (вагова категорія до 78 кг);

🔹 Денис Ганусевич – начальник відділення інженерної техніки групи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (вагова категорія до 78 кг).

🥉 Бронзову нагороду у ваговій категорії до 95 кг здобув Ростислав Схаб.

Вітаємо наших спортсменів із блискучим результатом та бажаємо нових перемог і спортивних звершень!