Батьки півторарічної Юліанки з Тернополя, яка стала янголятком, переказали пів мільйона гривень на допомогу Софійці Коваль
Маленька Софійка Коваль з Хмельницького бореться зі СМА. Аби її вилікувати – потрібна чимала сума коштів. Ці кошти для Софійки надіслали батьки маленької Юліани Данилишин з Тернополя, яка у серпні стала янголятком. Півторарічна Юліанка боролась із важкою недугою – раком крові, та, на жаль, хвороба виявилась сильнішою, – пише Галас.
Про переказ великої суми коштів повідомили на сторінці благодійної ініціативи «Я підтримую Софійку».
«За майже півтора року збору, ми зустрічали безліч добрих людей, які жертвували своїм часом, своїми коштами заради нашої донечки. Мені часто бракує слів, щоб описати свою вдячність, та я все ж стараюся їх знаходити», – йдеться у повідомленні.
Волонтери висловлюють щиру подяку та глибокі співчуття одночасно.
«Ці кошти для Софійки надіслали батьки маленької Юліани Данилишин (сторінка мами Юліани у Фейсбук), яка на превеликий жаль, стала ангелочком, — йдеться у повідомленні. — Не існує у світі слів, які б відобразили те, що діється в душі. Не існує слів, якими можна втішити батьків! Низький вам уклін. Добро, яке ви робите зараз — це свідчення величезної любові”, – написали волонтери.
Допомогти у зібранні коштів для лікування маленької Софійки можна за реквізитами: