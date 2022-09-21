Батьки півторарічної Юліанки з Тернополя, яка стала янголятком, переказали пів мільйона гривень на допомогу Софійці Коваль

Маленька Софійка Коваль з Хмельницького бореться зі СМА. Аби її вилікувати – потрібна чимала сума коштів. Ці кошти для Софійки надіслали батьки маленької Юліани Данилишин з Тернополя, яка у серпні стала янголятком. Півторарічна Юліанка боролась із важкою недугою – раком крові, та, на жаль, хвороба виявилась сильнішою, – пише Галас.

Про переказ великої суми коштів повідомили на сторінці благодійної ініціативи «Я підтримую Софійку».

«За майже півтора року збору, ми зустрічали безліч добрих людей, які жертвували своїм часом, своїми коштами заради нашої донечки. Мені часто бракує слів, щоб описати свою вдячність, та я все ж стараюся їх знаходити», – йдеться у повідомленні.

Волонтери висловлюють щиру подяку та глибокі співчуття одночасно.

«Ці кошти для Софійки надіслали батьки маленької Юліани Данилишин (сторінка мами Юліани у Фейсбук), яка на превеликий жаль, стала ангелочком, — йдеться у повідомленні. — Не існує у світі слів, які б відобразили те, що діється в душі. Не існує слів, якими можна втішити батьків! Низький вам уклін. Добро, яке ви робите зараз — це свідчення величезної любові”, – написали волонтери.

Допомогти у зібранні коштів для лікування маленької Софійки можна за реквізитами:

Приват Банк (гривня) 4149 4993 8919 1253 4149 6090 0756 1261 Коваль Анна Миколаївна(мама)

Ощадбанк (гривня) 5167 8031 0841 7697 Коваль Анна Миколаївна(мама)

Monobank (гривня) 5375 4141 0450 3296 Коваль Анна Миколаївна (мама)

Приват Банк (долар) 5168 7451 0830 1216 Коваль Анна Миколаївна(мама)

IBAN UA103052990000026206904579906 PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOVO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X KOVAL ANNA

PKO 05 1020 2906 0000 1102 0460 1342 KOVAL OLEKSANDR

БО Благодійний Фонд імені Кузьми Скрябіна ЄДРПОУ 39716267 UA023052990000026004016803148 Призначення платежу: Проект « Місця щасливих людей» на лікування Софії Коваль.