Тернопільські школярі мають можливість безкоштовно вчитись у США

Триває набір на річне навчання в США за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)» для українських школярів. FLEX – це програма культурного обміну для учнів 8, 9 та 10 класів, яка надає можливість безкоштовно поїхати до США та навчатися у загальноосвітній школі протягом року, проживаючи у приймаючій родині. Програма повністю фінансується урядом США та адмініструється організацією «Американські Ради з міжнародної освіти». За 25 років роботи в Україні випускниками FLEX стали більше 6 тисяч школярів, серед яких понад 250 – учні з обмеженими фізичними можливостями.

До конкурсу цього року допускаються учні 8-10 класів, які народилися в період з 01.01.2001 по 15.07. 2003 року та володіють англійською мовою.

До участі в конкурсі також запрошуються учні з обмеженими фізичними можливостями, які народилися в період з 15.02.2000 по 15.07.2003 та навчаються в 8-11 класах. Учасникам з обмеженими фізичними можливостями необхідно попередити про свою участь київське представництво “American Councils” для створення належних умов тестування.

Для участі в першому етапі тестування з собою необхідно мати свідоцтво про народження або паспорт, фотокартку 3х4 та згоду на обробку персональних даних. Цей документ є обов’язковим, його можна знайти на нашому сайті.

Для учасників з Тернопільщини тестування відбудеться: 16 вересня 2017 року о 9:00 на базі ЗОШ № 5, вул. Камінна, 2, м. Тернопіль.

Учасники з Луганської та Донецької областей та АР Крим, які відповідають всім критеріям, можуть взяти участь в тестуванні в будь-якому найближчому до них тест-центрі.

Більш детальну інформацію щодо цієї програми, дат та місця проведення тестування можна дізнатися:

на сайті www.americancouncils.org.ua