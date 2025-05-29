Чоловік з ножем і погрозами: у Тернополі п’яний дебошир влаштував конфлікт у дворі багатоповерхівки

У Тернополі розслідують випадок хуліганства, який трапився 24 травня у дворі житлового будинку на проспекті Степана Бандери.

Усе почалося з конфлікту на дитячому майданчику. За інформацією поліції, там перебувала компанія молодих людей, до яких підійшли чоловік та жінка. Між сторонами виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у скандал: чоловік у стані алкогольного сп’яніння почав висловлюватися нецензурною лексикою, погрожував предметом, схожим на ніж, та вчиняв дії, які грубо порушували громадський порядок.

Подія потрапила на відео, яке згодом з’явилося в одному з телеграм-каналів.

Правоохоронці встановили особу порушника – ним виявився 46-річний уродженець Молдови. Як з’ясувалося, чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення правопорушень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років. Крім того, вирішується питання про відкриття ще одного провадження — за частиною 1 статті 129 ККУ (погроза вбивством).

Наразі триває досудове розслідування: поліція опитує свідків та учасників конфлікту, встановлює всі обставини події.