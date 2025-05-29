Борщівник наступає на Тернопільщині: як захистити себе і свою ділянку від «гераклової трави»

На території Тернопільської області триває вегетація борщівника Сосновського — отруйної багаторічної рослини, яка становить реальну загрозу для здоров’я людей та екосистем. Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області закликає мешканців та органи місцевого самоврядування до активної боротьби з бур’яном.

Борщівник Сосновського легко впізнати за гігантськими листками (до 3,5 м завдовжки) та високими стеблами (до 3 м), що увінчані великими білими парасольками квіток. Найнебезпечніше в ньому — прозорий сік, що містить фотоактивні речовини (фуранокумарини). Потрапивши на шкіру, він викликає важкі хімічні опіки 1–3 ступеня, особливо під впливом сонячного світла. Ураження можуть проявитися через 1–2 доби після контакту.

Що робити у разі контакту з рослиною?

Негайно промокнути сік тканиною (не розтирати!).

Прикрити уражену ділянку від сонця.

Промити водою з содою.

Обробити засобом від опіків.

Не підставляти ділянку сонцю щонайменше 2 доби.

У разі ускладнень — звернутися до лікаря.

Окрім шкоди здоров’ю, борщівник витісняє місцеву флору, руйнує природні екосистеми, зменшує біорізноманіття. Його насіння розповсюджується вітром, водою, тваринами, технікою, людьми. Одна рослина здатна дати до 20 тисяч насінин, які зберігають здатність до проростання до 10–12 років.

Як боротися з борщівником?

Найкраще — хімічна обробка гербіцидами гліфосатної групи (на початку росту).

Скошування до цвітіння — обов’язково з подальшим спалюванням.

Зрізування коренів на глибині 10–15 см.

Випасання худоби (молоді пагони їстівні для корів і овець).

Обов’язкове використання засобів індивідуального захисту: рукавичок, захисного одягу, окулярів, маски.

Згідно зі ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» та Земельного кодексу України, знищення борщівника є обов’язком місцевих голів. Землевласники, які не ліквідують рослину, можуть бути притягнуті до відповідальності за ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бережіть своє здоров’я! Уникайте борщівника та повідомляйте про його осередки на своїй території!