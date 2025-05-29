Ремонт без бюджету: у Тернополі оновлять дорогу за гроші громади

У мікрорайоні Пронятин буде проведено ремонт дорожнього покриття на частині вулиці Калинової. Відповідний дозвіл на виконання робіт надав виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Ремонт ініціювали самі жителі — на підставі їхнього колективного звернення ухвалено рішення про облаштування асфальтного покриття на відрізку дороги від будинку №10 на вул. Калиновій до вул. Хутірської.

🔹 Важливо: роботи здійснюватимуться без залучення коштів міського бюджету — фінансування бере на себе місцева громада.