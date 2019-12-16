Попрощатися з головним лікарем перинатального центру Віктором Куценком прийшло більше півтисячі тернополян

Сьогодні, 16 грудня відбувся похорон головного лікаря обласного перинатального центру Віктора Куценка. У серпні чоловікові виповнилося 60 років.

Попрощатися із Віткором Куценком до Будинку печалі прийшли більш як півтисячі людей. Це родичі, друзі та колеги лікаря. Напередодні, 15 грудня відбулася панахида за померлим.

Нагадаємо, чоловік раптово помер у п’ятницю, 13 грудня. Офіційну причину смерті лікаря не назвали досі.

Зазначимо, Віктор Куценко був головним лікарем перинатального центру «Мати й дитина» з 2003 року.

Тернополяни