У Ішкові на Тернопільщині відбувся шашковий турнір

У неділю, 30 квітня тут уже втретє провели місцеві змагання під назвою «Шашки в Ішкові».

Турнір відбувся за підтримки сільського голови Ішкова та Росоховатця Михайла Теслі. У заході взяли участь 16 учасників різного віку, від 9 до 31 року.

Змагання проходили за олімпійською системою, пари суперників визначались шляхом жеребкування. У підсумку, перемогу здобув найстарший учасник – Віталій Пастушенко, друге та третє місце розділили між собою рідні брати – Андрій та Віталій Стецини. Призери отримали пам’ятні грамоти, медалі та грошову винагороду.

P. S. Турнір «Шашки в Ішкові» був започаткований у 2015 році за ініціативи молоді Ішкова. Уже традиційно він проводиться навесні, після Великодня. Головною метою заходу є залучення місцевої молоді до активного дозвілля, підвищення інтересу до інтелектуальних видів спорту. Попри відсутність офіційного статусу, турнір проводиться на високому рівні і є хорошим прикладом самоорганізації громади.