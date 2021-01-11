11 січня: за добу в області – 104 нові випадки COVID-19,

104 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 11 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 0

🔺одужало – 93 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 303

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 35242 особи;

🔺одужало – 31608 осіб;

🔺летальних випадків – 485 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 9784 (8157 одужало, 113 летальних);

– Бережанський район – 1820 (1669 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1646 (1507 одужало, 30 летальних);

– Бучацький район – 1274 (1189 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1718 (1620 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1513 (1394 одужало, 30 летальних);

– Збаразький район – 1743 (1491 одужало, 25 летальних);

– Зборівський район – 787 (748 одужало, 11 летальних);

– Козівський район – 1054 (950 одужало, 7 летальних);

– Кременецький район – 2034 (1825 одужало, 33 летальних);

– Лановецький район – 907 (875 одужало, 2 летальних);

– Монастириський район – 1171 (1117 одужало, 23 летальних);

– Підволочиський район – 1416 (1295 одужало, 17 летальних);

– Підгаєцький район – 478 (458 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1412 (1317 одужало, 30 летальних);

– Тернопільський район – 2996 (2623 одужало, 39 летальних);

– Чортківський район – 2381 (2316 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1108 (1057 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (46 осіб)

⭕️Бережанський район (4 особи):

• с. Потутори – 2

• с. Шибалин – 1

• с. Пліхів – 1

⭕️Борщівський район (10 осіб):

• м. Борщів – 8

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Худіївці – 1

⭕️Бучацький район (1 особа):

• с. Білявинці – 1

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 1

• с. Яблунів – 1

⭕️Заліщицький район (2 особи):

• смт Товсте – 1

• с. Дзвиняч – 1

⭕️Збаразький район (5 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Романове Село – 1

⭕️Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 2

• с. Кальне – 2

• с. Коршилів – 1

⭕️Козівський район (12 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Кальне – 5

• с. Ішків – 1

⭕️Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 4

• с. Білокриниця – 3

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Горигляди – 1

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• с. Шумляни – 1

⭕️Теребовлянський район (0 осіб)

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Петриків – 2

• с. Великі Гаї – 1

⭕️Чортківський район (1 особа):

• с. Полівці – 1

⭕️Шумський район (2 особи):

• с. Стіжок – 1

• с. Шкроботівка – 1