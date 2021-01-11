11 січня: за добу в області – 104 нові випадки COVID-19,
104 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 11 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 0
🔺одужало – 93 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 303
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 35242 особи;
🔺одужало – 31608 осіб;
🔺летальних випадків – 485 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9784 (8157 одужало, 113 летальних);
– Бережанський район – 1820 (1669 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1646 (1507 одужало, 30 летальних);
– Бучацький район – 1274 (1189 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1718 (1620 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1513 (1394 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1743 (1491 одужало, 25 летальних);
– Зборівський район – 787 (748 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1054 (950 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2034 (1825 одужало, 33 летальних);
– Лановецький район – 907 (875 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1171 (1117 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1416 (1295 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 478 (458 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1412 (1317 одужало, 30 летальних);
– Тернопільський район – 2996 (2623 одужало, 39 летальних);
– Чортківський район – 2381 (2316 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1108 (1057 одужало, 21 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (46 осіб)
⭕️Бережанський район (4 особи):
• с. Потутори – 2
• с. Шибалин – 1
• с. Пліхів – 1
⭕️Борщівський район (10 осіб):
• м. Борщів – 8
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Худіївці – 1
⭕️Бучацький район (1 особа):
• с. Білявинці – 1
⭕️Гусятинський район (4 особи):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 1
• с. Яблунів – 1
⭕️Заліщицький район (2 особи):
• смт Товсте – 1
• с. Дзвиняч – 1
⭕️Збаразький район (5 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Романове Село – 1
⭕️Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 2
• с. Кальне – 2
• с. Коршилів – 1
⭕️Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Кальне – 5
• с. Ішків – 1
⭕️Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 4
• с. Білокриниця – 3
⭕️Лановецький район (0 осіб)
⭕️Монастириський район (1 особа):
• с. Горигляди – 1
⭕️Підволочиський район (0 осіб)
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• с. Шумляни – 1
⭕️Теребовлянський район (0 осіб)
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Петриків – 2
• с. Великі Гаї – 1
⭕️Чортківський район (1 особа):
• с. Полівці – 1
⭕️Шумський район (2 особи):
• с. Стіжок – 1
• с. Шкроботівка – 1