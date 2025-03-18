Під Тернополем бабуся ледве не спричинила масштабну пожежу

У Тернопільській громаді склали сім адмінпротоколів за спалювання сухої рослинності.

Муніципальна інспекція разом із поліцейськими офіцерами та представниками ДСНС регулярно проводить перевірки у Тернопільській громаді, щоб запобігти незаконному випалюванню сухої трави, листя та іншої рослинності.

За минулий тиждень зафіксовано сім таких порушень, на які були складені адміністративні протоколи. Один із наймасштабніших випадків спричинила жінка 1948 року народження – вона спалювала відходи на своїй присадибній ділянці, і вогонь перекинувся на суху траву. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників пожежу вдалося ліквідувати.

Фахівці закликають мешканців не спалювати залишки природної рослинності, адже це не лише шкодить довкіллю та здоров’ю людей, а й тягне за собою штрафи:

• для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;

• для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн;

• у разі значних збитків чи загрози життю – передбачена кримінальна відповідальність.

Будьмо свідомими та бережімо природу!