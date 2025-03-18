Держава компенсує теплопостачальникам Тернопільщини понад 69 млн грн боргів

Теплопостачальні підприємства Тернопільщини отримають державну компенсацію у розмірі понад 69 мільйонів гривень заборгованості, що утворилася через замороження тарифів під час воєнного стану.

Обсяг відшкодувань за IV квартал 2024 року було узгоджено на засіданні територіальної комісії під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.

Згідно з рішенням уряду, через мораторій на підвищення тарифів у період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення підприємства не можуть змінювати вартість теплової енергії для населення. Це спричинило накопичення боргів, які держава компенсує.

За IV квартал 2024 року суми компенсацій становлять:

▪ КПТМ „Тернопільтеплокомуненерго” – 688 тис. грн;

▪ КПТМ „Тернопільміськтеплокомуненерго” – 68,8 млн грн.

Загалом, із 2021 року сума узгоджених компенсацій для теплопостачальників Тернопільщини досягла 550,3 млн грн.

Ці кошти допоможуть комунальним підприємствам забезпечити стабільне постачання тепла та гарячої води для мешканців регіону, попри складну економічну ситуацію.