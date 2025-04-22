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Під Тернополем горіло сміттєзвалище

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21 квітня о 08:08 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу сміття на території сміттєзвалища у селі Малашівці Тернопільської територіальної громади. Загоряння виникло двома осередками та охопило площу близько 150 м². Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

🚒 Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону у складі двох відділень. До гасіння також залучено грейдер ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» та техніку ПрАТ «Тернопільський молокозавод» для підвозу води.
Інформації про постраждалих не надходило. Причини виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
🔥 Пожежі на сміттєзвалищах становлять серйозну загрозу довкіллю. Під час горіння побутових відходів, особливо пластику, у повітря потрапляють небезпечні токсичні речовини, які можуть спричинити отруєння, загострення хронічних хвороб та тривале забруднення екосистем.
🛑 Закликаємо громадян: – не спалювати сміття самостійно;
– не розводити багаття поблизу звалищ та сухої рослинності;
– повідомляти про будь-які підозрілі задимлення за номером 101.

Пам’ятаймо: відповідальне поводження з відходами — це внесок у безпеку громади та збереження природи.

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