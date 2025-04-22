Під Тернополем горіло сміттєзвалище

21 квітня о 08:08 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу сміття на території сміттєзвалища у селі Малашівці Тернопільської територіальної громади. Загоряння виникло двома осередками та охопило площу близько 150 м². Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону у складі двох відділень. До гасіння також залучено грейдер ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» та техніку ПрАТ «Тернопільський молокозавод» для підвозу води.

Інформації про постраждалих не надходило. Причини виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Пожежі на сміттєзвалищах становлять серйозну загрозу довкіллю. Під час горіння побутових відходів, особливо пластику, у повітря потрапляють небезпечні токсичні речовини, які можуть спричинити отруєння, загострення хронічних хвороб та тривале забруднення екосистем.

Закликаємо громадян: – не спалювати сміття самостійно;

– не розводити багаття поблизу звалищ та сухої рослинності;

– повідомляти про будь-які підозрілі задимлення за номером 101.

Пам’ятаймо: відповідальне поводження з відходами — це внесок у безпеку громади та збереження природи.