 Із 277 захисників, яких повернули з російського полону, троє – жителі Тернопільщини!

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. Серед звільнених цього разу 277 захисників, троє – жителі Тернопільщини. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода: :Вони – вистояли, ми – дочекалися. Кожне повернення – це перемога і надія для тисяч родин. Нехай кожна українська родина дочекається…», – зазначив посадовець.

Серед повнернених – мешканець Баворова Дмитро Дерлиця. Як повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман, серед повернених мешканець села Баворів Дмитро Дерлиця. Він був у полоні 2 роки і 3 місяці.

У Зборівській громаді зустріли захисника Володимира Бурія, який повернувся з російського полону. Про це на своїй сторінці у соцмережі facebook написав міський голова Зборова Руслан Максимів: «Напередодні свята Воскресіння Господнього Зборівська громада з великою радістю зустріла свого захисника Бурія Володимира Ігоровича. Це радісний і довгоочікуваний момент для рідних, близьких і всієї громади. Ми щиро пишаємося його мужністю і витримкою. Він приклад стійкості та незламності духу». У дописі йдеться, що житель села Оліїв Володимир Бурій пробув у полоні майже три роки.

Великдень – із рідними: у переддень світлого свята Воскресіння Господнього Великодедеркальська громада, що на Кременеччині, з радістю зустріла свого захисника Рижулю Михайла Дмитровича. «Молимося, щоб усі наші захисники повернулися додому живими і неушкодженими», – написали у Великодедеркальській ОТГ.