Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 3- групи. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Більшість українців навіть не уявляє, наскільки важлива донорська кров. Вона необхідна не лише пораненим та онкопацієнтам. Пологи, найрізноманітніші операції, допомога при травмах, отриманих на виробництві чи в побуті — кров рятує життя щодня. Часом навіть звичайна виразка шлунку чи ендометріоз можуть призвести до сильної кровотечі, тож лікарні повинні мати стабільні запаси крові на кожен день. Здавайте кров регулярно, а не лише коли виникає критична потреба — це буде величезний внесок у наше спільне завтра», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): 4-

Житомир: 2-

Запоріжжя: 1-, 4-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: 1-, 4+/-

Миколаїв: 1-, 4-

Одеса: 1-, 2+/-, 3+, 4+/-

Рівне: 1-, 2-, 3-

Тернопіль: 3-

Ужгород: 2-, 3+, 4+/-

Харків: 4-

Хмельницький: 1-, 2-

Черкаси: 2+/-, 3+, 4+/-

Чернівці: 1-

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!