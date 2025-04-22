Зниклий Олексій повернувся: що сталося з чоловіком, який мав бронь і тиждень був у розшуку?

Тернопільські поліцейські встановили місцезнаходження Дуди Олексія Михайловича, 1976 року народження, який зник 15 квітня — вийшов з дому та не повернувся. Його майже тиждень вважали зниклим безвісти.

До пошуків залучили працівників Тернопільського районного управління поліції, які провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців чоловіка вдалося знайти живим. За час його відсутності він не став жертвою злочину, повідомляють у поліції.

На момент зникнення чоловік мав проблеми зі здоров’ям, через що рідні особливо хвилювалися. Він був одягнений у чорну куртку, чорні спортивні штани та гумові тапочки, міг носити капюшон.

Протягом тижня рідні активно шукали чоловіка, зверталися до громадськості, повідомляли, що він не перебуває ні в ТЦК, ні на полігонах, попри те, що раніше мав з ними справу і мав бронь. Вікторія Дуда, родичка зниклого, навіть оголосила винагороду у 200 доларів за цінну інформацію про місцеперебування Олексія.