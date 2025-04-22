Леся Голояд призначена радницею начальника ОВА з питань молодіжної політики

Тернопільська обласна військова адміністрація офіційно призначила Лесю Голояд радницею начальника ОВА з питань молодіжної політики. Відповідне розпорядження було підписано 21 квітня.

Леся Голояд — знана фахівчиня у сфері громадянського суспільства та розвитку молоді. Вона очолює Наглядову раду Української асоціації молодіжних рад та є головою Національного об’єднання радників з питань молоді.

🔹 Під час першої робочої зустрічі з новопризначеною радницею було окреслено ключові напрями її діяльності, серед яких:

налагодження співпраці з управлінням молоді та спорту ОВА;

визначення стратегічних орієнтирів молодіжної політики області;

активація Молодіжної ради при ОВА як важливого консультативного органу;

залучення молоді до проєктної діяльності та громадського життя.

Особливий акцент зроблено на тому, що Молодіжна рада повинна стати активним і дієвим майданчиком, де молоді люди зможуть проявляти ініціативу, вчитися та готуватись до ролі лідерів у державному управлінні й місцевому самоврядуванні.

«Головне — знайти мету. Буде мета — буде результат», — зазначено в підсумках зустрічі.

Обласна військова адміністрація висловила готовність підтримувати молодіжні ініціативи, сприяти реалізації креативних ідей та створенню комфортного простору для розвитку молодих лідерів.