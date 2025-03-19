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Проїзд під пильним оком: у тернопільські маршрутки встановлять відеокамери

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19 березня виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до рішення від 2 грудня 2020 року №38, яким затверджено Методику розрахунку компенсації за перевезення пасажирів міським транспортом загального користування.

Що зміниться?

🔹 Фіксація порушень
Контроль за випадками оплати проїзду готівкою буде здійснюватися за допомогою безперервної відеофіксації в транспортних засобах. Записи міститимуть дату, час та номер маршруту.

🔹 Оформлення актів
У разі виявлення порушень буде складатися акт, де зазначатиметься:

  • Дата і час події
  • Ідентифікація водія
  • Номер маршруту
  • Номерний знак або бортовий номер транспорту
  • Дані осіб, що здійснювали перевірку

🔹 Фінансові санкції
Якщо буде зафіксовано порушення, сума компенсації перевізнику буде скоригована згідно з методикою. У разі часткового або повного ненарахування коштів у звітному періоді, коригування відбуватиметься у наступні розрахункові періоди.

🔹 Розірвання договорів із порушниками
У договорах з перевізниками передбачать можливість їх розірвання у разі повторного порушення протягом місяця.

Заклик до пасажирів

Тернопільська міська рада наголошує на необхідності використовувати безготівкові способи оплати та закликає повідомляти про випадки порушень.

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