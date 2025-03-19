Проїзд під пильним оком: у тернопільські маршрутки встановлять відеокамери
19 березня виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до рішення від 2 грудня 2020 року №38, яким затверджено Методику розрахунку компенсації за перевезення пасажирів міським транспортом загального користування.
Що зміниться?
🔹 Фіксація порушень
Контроль за випадками оплати проїзду готівкою буде здійснюватися за допомогою безперервної відеофіксації в транспортних засобах. Записи міститимуть дату, час та номер маршруту.
🔹 Оформлення актів
У разі виявлення порушень буде складатися акт, де зазначатиметься:
- Дата і час події
- Ідентифікація водія
- Номер маршруту
- Номерний знак або бортовий номер транспорту
- Дані осіб, що здійснювали перевірку
🔹 Фінансові санкції
Якщо буде зафіксовано порушення, сума компенсації перевізнику буде скоригована згідно з методикою. У разі часткового або повного ненарахування коштів у звітному періоді, коригування відбуватиметься у наступні розрахункові періоди.
🔹 Розірвання договорів із порушниками
У договорах з перевізниками передбачать можливість їх розірвання у разі повторного порушення протягом місяця.
Заклик до пасажирів
Тернопільська міська рада наголошує на необхідності використовувати безготівкові способи оплати та закликає повідомляти про випадки порушень.