Проїзд під пильним оком: у тернопільські маршрутки встановлять відеокамери

19 березня виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до рішення від 2 грудня 2020 року №38, яким затверджено Методику розрахунку компенсації за перевезення пасажирів міським транспортом загального користування.

Що зміниться?

🔹 Фіксація порушень

Контроль за випадками оплати проїзду готівкою буде здійснюватися за допомогою безперервної відеофіксації в транспортних засобах. Записи міститимуть дату, час та номер маршруту.

🔹 Оформлення актів

У разі виявлення порушень буде складатися акт, де зазначатиметься:

Дата і час події

Ідентифікація водія

Номер маршруту

Номерний знак або бортовий номер транспорту

Дані осіб, що здійснювали перевірку

🔹 Фінансові санкції

Якщо буде зафіксовано порушення, сума компенсації перевізнику буде скоригована згідно з методикою. У разі часткового або повного ненарахування коштів у звітному періоді, коригування відбуватиметься у наступні розрахункові періоди.

🔹 Розірвання договорів із порушниками

У договорах з перевізниками передбачать можливість їх розірвання у разі повторного порушення протягом місяця.

Заклик до пасажирів

Тернопільська міська рада наголошує на необхідності використовувати безготівкові способи оплати та закликає повідомляти про випадки порушень.