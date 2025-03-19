Вакцинальний автобус Центру працював у Підгаєцькій громаді

Задля безперервного та якісного доступу до медичних послуг, зокрема до послуг з імунізації від інфекційних хвороб населення Тернопільської області, діє програма виїздів вакцинальних автобусів ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» за визначеним графіком у громади області

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