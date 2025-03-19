Вакцинальний автобус Центру працював у Підгаєцькій громаді
Задля безперервного та якісного доступу до медичних послуг, зокрема до послуг з імунізації від інфекційних хвороб населення Тернопільської області, діє програма виїздів вакцинальних автобусів ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» за визначеним графіком у громади області.
Сьогодні, 19 березня, один із спеціально облаштованих вакцинальних автобусів Центру «Вакцинація на захисті вашого здоров’я» – вакцинальний автобус ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» – працював у Підгаєцькій об’єднаній територіальній громаді, що у Тернопільському районі Тернопільської області.
Завдяки спільним зусиллям працівників Новосілківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, цей проєкт став доступним для мешканців с. Новосілка, с. Поплави, с. Юстинівка, с. Білокриниця, с. Бронгалівка, с. Степове та жителів громади.
Загалом, впродовж виїзду вакцинального автобуса, провакциновано 34 особи:
АДП- м – 30;
КПК – 4;
Також проведено:
– вимірювання глюкози крові – 12;
– ЕКГ – 9.
Для нагадування про важливість профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб серед жителів Підгаєцької громади поширили друковані інформаційні матеріали Центру.
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Вакцинальний автобус – це зручний та доступний спосіб для жителів віддалених сіл отримати якісну медичну допомогу, покращити свій стан здоров’я та пройти рутинну імунізацію.
Виїзди вакцинального автобуса Центру спрямовані на підвищення рівня охоплення населення вакцинацією та покращення доступу до медичних послуг у громадах Тернопільщини.