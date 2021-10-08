На території Микулинецького лісництва незаконно зрубали 63 дерева

На території Микулинецького лісництва виявили порушення під час проведення санітарної рубки.

До інспекторів відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу, звернувся місцевий житель та повідомив про незаконне вирубування дерев на території Микулинецького лісництва.

Проведеним порівняльним аналізом кількості дерев відведених в рубку з обліковим суцільним переліком пнів зрізаних дерев і недорубів, на зазначеній санітарній рубці встановлено перевищення дозволених до вирубування дерев та фактично зрубаних загальною кількістю 63 дерева, в тому числі по породах: дуб звичайний – 7 штук, граб – 52 штуки, липа дрібнолистна – 1 дерево.

Розмір шкоди заподіяний лісу, незаконним вирубуванням дерев під час проведеної вибіркової санітарної рубки становить 165045 гривень.

У зв’язку з тим, що в даних порушеннях природоохоронного законодавства вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.4 ст. 246 ККУ, матеріали направлено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.