Тернопільські гвардійці вшанували пам’ять побратима-миротворця

Старший лейтенант Ігор Киналь у складі Спеціального миротворчого підрозділу брав участь в операції з запобігання загостренню конфлікту на Балканському півострові. Протистояння між прихильниками і противниками незалежності Косова було вкрай жорстоким. Миротворчі сили також потрапляли під удар.

17 березня 2008 року у місті Митровиця підрозділ блакитних беретів обстріляли і закидали гранатами. 20 миротворців зазнали поранень. Український офіцер Ігор Киналь загинув.

У річницю з дня загибелі миротворця нацгвардійці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади разом із військовослужбовцями Навчального центру Національної гвардії України, батьками та рідними Ігоря, вшанували пам’ять побратима.

«Старший лейтенант Ігор Киналь був до останнього вірним присязі. Його життя і останній бій – приклад військової мужності та відваги для нових поколінь гвардійців. Ми пам’ятаємо його вчинок і вшановуємо його світлу пам’ять», – зазначив капітан Андрій Мельничук.