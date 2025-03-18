На Тернопільщині судитимуть учасників наркоугруповання, яке заробляло майже 5 млн грн щомісяця

Правоохоронці Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків у шести областях України. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько п’яти мільйонів гривень.

Злочинну організацію створили двоє мешканців Тернопільської області. Один із них, разом зі спільником, облаштував нарколабораторію на Сумщині, де виготовляли психотропи. Інший – житель Тернополя – організував розповсюдження наркотичних засобів через інтернет-магазини.

До діяльності угруповання було залучено ще сімох осіб, які відповідали за різні процеси: пошук клієнтів, рекламу, фасування та збут наркотиків. Заборонені речовини реалізовували на території Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Правоохоронці викрили групу внаслідок масштабної спецоперації, проведеної силами оперативників управління боротьби з наркозлочинністю, СБУ, слідчих поліції, аналітиків кримінального відділу та військової служби правопорядку.

Зловмисники орендували приватний будинок неподалік Тернополя, який використовували для організації “бізнесу”. Сировину для виготовлення наркотиків замовляли з країн Європейського Союзу.

Під час спецоперації, яку силовики провели за підтримки спецпідрозділів РПОП та КОРД Тернопільської й Сумської областей, правоохоронці вилучили:

• автомат АК-74,

• близько 200 патронів,

• гранати,

• 15 кг амфетаміну,

• понад 7 тисяч пігулок MDMA,

• пристрій для відстрілу гумових куль,

• два автомобілі,

• мобільні телефони та банківські картки.

Фігурантам справи інкримінують низку кримінальних правопорушень:

• ч. 1 та 2 ст. 255 ККУ (створення та участь у злочинній організації),

• ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення та збут наркотиків),

• ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних речовин),

• ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Зібравши достатньо доказів, слідчі передали справу до суду. Документування злочинної діяльності здійснювали оперативники УБН, слідчі ГУНП у Тернопільській області, а також представники митної та прикордонної служби. Процесуальне керівництво здійснювала спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Організаторам злочинного угруповання загрожує до 12 років ув’язнення.