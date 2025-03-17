12:48 | 17.03.2025
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Тернопільський район електромереж припинив діяльність: деталі змін

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АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» повідомляє про зміни в структурі електромереж. З 1 березня відбулося об’єднання Тернопільського району електромереж із Тернопільським міським районом електромереж.

Що це означає для споживачів?

  • Відокремлений підрозділ Тернопільський район електромереж більше не працює.
  • Усі його споживачі тепер належать до Тернопільського міського району електромереж.
  • Особові рахунки залишаються без змін.

⚠️ Увага! При реєстрації в особистому кабінеті на сайті необхідно обирати Тернопільський міський район електромереж.

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