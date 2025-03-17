Тернопільський район електромереж припинив діяльність: деталі змін
АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» повідомляє про зміни в структурі електромереж. З 1 березня відбулося об’єднання Тернопільського району електромереж із Тернопільським міським районом електромереж.
Що це означає для споживачів?
- Відокремлений підрозділ Тернопільський район електромереж більше не працює.
- Усі його споживачі тепер належать до Тернопільського міського району електромереж.
- Особові рахунки залишаються без змін.
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