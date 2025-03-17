Тернопільський район електромереж припинив діяльність: деталі змін

АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» повідомляє про зміни в структурі електромереж. З 1 березня відбулося об’єднання Тернопільського району електромереж із Тернопільським міським районом електромереж.

Що це означає для споживачів?

Відокремлений підрозділ Тернопільський район електромереж більше не працює.

Усі його споживачі тепер належать до Тернопільського міського району електромереж.

Особові рахунки залишаються без змін.

⚠️ Увага! При реєстрації в особистому кабінеті на сайті необхідно обирати Тернопільський міський район електромереж.