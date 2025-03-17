Вартовий пам’яті: історія легенди пожежної служби Тернопільщини Степана Кунця

Його сміливо можна назвати живою легендою пожежної служби Тернопільщини. Людина, яка ще з середини минулого століття стояла на захисті людських життів і домівок.

14 березня 2024 року Степану Ільковичу Кунцю виповнилося 90 років.

Це довге й гідне життя, значну частину якого він присвятив службі у пожежній охороні. Свою професійну діяльність Степан Ількович розпочав у 1961 році, ставши до лав вогнеборців. І відтоді три з половиною десятиліття без вагань виходив на боротьбу з найнебезпечнішим і найнепередбачуванішим ворогом — вогнем.

Він був командиром відділення, начальником караулу, а його команда не раз ставала на шлях протиборства з вогняною стихією. Рятували домівки, врожаї, худобу і найцінніше – людські життя в Скала-Подільській і навколишніх селах. Кількість ліквідованих пожеж і врятованих людей сьогодні неможливо порахувати. Але кожна історія, кожен виїзд залишили свій слід у пам’яті Степана Ільковича та вдячних людей.

Це були складні роки. Тоді не було ані сучасної техніки, ані надійних засобів захисту чи зв’язку. Усе трималося на відвазі, досвіді та взаємній підтримці. Степан Ількович був серед тих, хто ніколи не відступав.

Сьогодні, у свої 90 років, він залишається живим свідком і хранителем тієї доби. Його життя — приклад служіння та честі, що надихає теперішнє покоління рятувальників. Його спогади — це частина історії нашої служби. Історії про людей, які щодня, не вагаючись, ставали до боротьби заради безпеки інших.

Низький уклін і щира подяка Вам, Степане Ільковичу, за мужність і відданість справі, за роки сумлінної праці та гідний приклад високого професіоналізму. Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного затишку, радості від кожного дня. Хай поруч завжди будуть близькі люди, а небо над Вами буде мирним і ясним. Нехай Господь оберігає Вас і дарує Свою опіку та благословення.