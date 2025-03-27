Тернопільські експортери отримали 657 сертифікатів EUR.1 для безмитного ввезення до ЄС

З метою підтримки експорту товарів українського походження та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у рамках угод про вільну торгівлю, у лютому 2025 року Тернопільською митницею видано 657 сертифікатів з перевезення товару EUR.1.

Найбільшу кількість EUR.1 видано на українські товари, експорт яких здійснювався на умовах вільної торгівлі до: Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії та Болгарії.

Основними товарами експорту були: декоративні оболонки з алюмінієвої фольги, багатошарова плівка, кондитерські вироби, пластикові та дерев’яні вікна.

Нагадуємо, що наявність сертифіката EUR.1 надає українському експортеру можливість для застосування до товарів тарифних преференцій у країнах ЄС – зменшення ставки мита або звільнення від оподаткування митом.

Видача сертифікатів здійснюється митницями безоплатно у найкоротші терміни на кожну партію товарів при експорті, відповідно до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2021 №139.