Як відомі тернополяни на відпочинку в Таїланді не дали заробити на собі зухвалим росіянам

Відомі в соціальній мережі Instagram блогери з Тернополя Наталія Литвин, Ілона Заводович та Олег Балюк з дівчиною Христиною Лучкою зараз перебувають на відпочинку в Таїланді. Про свої щоденні пригоди інста-блогери звітують підписникам.

Днями вони розповіли неприємну пригоду, яка трапилася з ними через авто, яке орендували в росіян.

“Нам було важко пересуватися на скутері на далекі відстані, і ми вирішили взяти в оренду авто (хотіли об‘їздити весь острів), — пише Наталя Литвин. — Знайшовши контору, яка здає, домовилися по телефону про ціну, день,час передачі, ми ще тішилися, бо власник з Росії і розуміє мову. Обговорили з ним всі умови, страховку, договір. Авто на повному каско, ніщо не віщувало пригод. На запитання, де можна забрати машину, сказав, що привезуть самі. То взагалі ідеально.

Поки до нас не приїхали з машиною 2 тайці, які на англ. мові знають кілька слів. Привезли договір з помилками, ми наполягли, щоб вписали туди примітки про поломки, кількість бензину в баку. Авто жахливо брудне і недоглянуте. Але якось порозумілися. Оплатили 200$ завдатку (мали повернути, якщо все буде ок з машиною) і 2200 бат за 2 дні оренди. Поїздили.

Прийшов час здавати авто. Нам сказали, що заберуть його самі. Приїхали знову ті 2 тайці. Кажуть: платіть 500 бат за доставку і ми повернемо ваші 200$. Щооо? Яка доставка? Чому ніхто не казав, що це платно? Нам назвали загальну суму 2200! В нас були скутери, ми могли самі привезти і завезти авто, а не платити майже 500 грн. на рівному місці!

Ще раз перечитали наш договір, про платну доставку там справді ні слова, лише вказана ціна за послуги оренди. Перечитали переписку у WhatsАpp з власником – те саме. Дзвонимо до нього – «нет времени разговаривать, платите, никуда не денетесь, вы не у себя дома!» А тайці вже забрали ключі і готові їхати з нашими $. Всмислі? Не на тих попали! Сума невелика, та це вже діло принципу, навіщо переплачувати за послугу, про яку ніхто не повідомив!?

Пишемо власнику, що викликаємо поліцію, а він починає погрожувати нам депортацією з країни, якщо ми не оплатимо доставку. Мовляв, таких розумників багато, тайці завжди праві, робіть, що кажуть.

Побачивши, що там немає з ким сперечатися, викликаємо поліцію. Який номер? Лише в гуглі вибило 3 коротких і кілька мобільних. Щоб ви розуміли, навіть охоронець вілли не мав правильного номера в поліцію. Ми видзвонювали копів 40 хв по різних номерах.

В трубці грала музика очікування, як на таксі, а коли ми розказували про ситуацію, то один коп переключав на іншого, а той на ще іншого, зі словами ตำรวจไทย, ну ви зрозуміли. Безпека на висоті.

Поліцейські приїхали з цигарками в роті, чухаючи живіт. На прохання показати документи, посміялися і проігнорували. Поки ми розказували їм про ситуацію базовими англійськими словами і жестами, тайці нас перебивали і говорили копам щось про машину «на своїй» мові. Ми розуміли, що будемо тут в мінусі, зараз як наговорять. Але не хотіли відступали, дзвонили далі до власника, показували договір, відстоювали свою позицію.

І тут ми зрозуміли, що у нас в договорі вказано дедлайн здачі машини – 22 год, на годиннику 22:30, а власник дзвонить і погрожує, що будемо доплачувати ще +400 бат/год за протермінування і його не хвилює, що ми вже півтори години розбираємося з його тайцями і поліцією. Христинка почала шукати номери в українське і американське посольства. Поліцейські щось собі підсміхувалися. Нерви на межі. Я вже з того обурення почала знімати все на відео. Олег каже, не знімай. Раптом, у них не можна когось фільмувати без дозволу, ще посадять, ми ж не знаємо їх законів.

Зрозумівши, що ми праві і не поступимося, вони врешті погодилися на нашу пропозицію, щоб ми завезли авто на офіс самі, не платити за доставку, а вони там віддадуть гроші.

Ніби і нормальне рішення, але ж чужа країна, їхати на чужий офіс до агресивного власника чужою машиною. Ще би нас підрізали по дорозі, зробили аварію, завезли кудись в ліс. Сотні думок.

Кажемо, сорі, заради безпеки поїдемо лише разом з поліцією. А вони: це не наш участок. Їдьте до інших копів у відділок і там розбирайтеся. На годиннику 00 год, ми з Христинкою сідаємо в машину, Олег на наш побитий скутер з порожнім баком. Заправилися, і на шаленій швидкості циганським кортежом поїхали по навігатору у відділок. Цікаво, як Олегу на скутері зі швидкістю 95 км/год вдавалося тримати телефон і дивитися на карту. Страшно! Це виглядало, як якась погоня з кадрів бойовика.

Олег зупинився посеред дороги. В нас серце в п‘ятки. А потім ржач. Подзвонили до нього копи з одного з номерів “Hello, this is the police. You called us. Tell me your address, we will arrive”. Нормальна реакція? Ц-цивілізація!

Доїхали у відділок, ті два тайських гопніки нас вже чекали. Ми думали, що буде продовження розборок, але вони мовчки віддали наш завдаток, забрали машину і поїхали.

Ура!

Ось такий видався трешовий деньок”.

А тернополяни ще скаржаться на місцеву поліцію…