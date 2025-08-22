Можливість для підлітків Тернополя: стартує IV хвиля урбанруху «У міста є Я»

Програма Урбанруху «У міста є Я» допоможе підліткам розкрити свій потенціал і втілити власні ідеї для міста. Вона стартує у Тернополі вже у вересні та відкрита для активних дітей 13-17 років, які прагнуть змінювати світ на краще.

Восени 2025 року 20 обраних учасників проходитимуть 11-тижневу навчально-практичну програму у безпечному та натхненному середовищі креативного кластеру Na пошті та Open space.

Учасників чекає:

— авторська програма з урбаністики, розроблена спеціально для підлітків;

— робота над власним проєктом для громади;

— підтримка досвідчених менторів та доступ до спільноти однодумців;

— зустрічі з експертами й відомими діячами (спікерами були історик Володимир Окаринський, еколог Олександр Бондар, директор Інституту сталого регіонального розвитку Володимир Василевський, співзасновник фестивалю «Файне місто» Максим Черкашин, керівниця відділу цифрової трансформації Тернопільської міської ради Марʼяна Зварич та багато інших);

— подарунки, мерч і сертифікати;

— можливість представити проєкт на Всеукраїнському форумі та отримати фінансування для його реалізації.

Це корисний і безпечний простір, де діти вчаться працювати в команді, відстоювати власну позицію та бачити результати своєї роботи.

Тут вони знайдуть нових друзів і відчують, що їхня думка має значення.

Участь у програмі – безкоштовна!

Реєстрація: www.urbanrukh.com/reyestracziya

Брати участь можуть як випускники попередніх хвиль, так і нові учасники та учасниці.



ℹ️ Урбанрух започатковано на основі книги Ірини Озимок «У міста є Я» у співпраці з експертами, громадськими організаціями та активістами. Програму реалізовано за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Партнери програми у Тернополі – ГО «Інститут міської культури».