Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Володимир Гусєв з Тернопільщини

Зборівська міська рада повідомляє про важку втрату: загибель нашого земляка, Гусєва Володимира Євгеновича, 1980 року народження, жителя села Жабиня. Він вважався зниклим безвісти, але 21 серпня 2025 року офіційно було встановлено його особу.

Володимир загинув 23 серпня 2023 року внаслідок наступально-штурмових дій російських військових поблизу н.п. Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Воїн віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України.

Залишившись у пам’яті рідних, побратимів і всіх жителів громади, його мужність, відданість Батьківщині та самопожертва назавжди залишаться у наших серцях.

Висловлюємо глибоке співчуття родині та близьким Героя. Світла пам’ять і вічна шана нашому захисникові!