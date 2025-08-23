На війні загинув молодий захисник Сергій Канюка з Тернопільщини
Війна обірвала молоде життя мешканця Вишнівецької громади: 20.08.2025 року під час бойових дій у Краматорському р-ні Донецької області загинув уродженець с. Залісці КАНЮКА Сергій Миколайович. Повідомляють у селищній раді.
Герой народився 5 листопада 1997 року, навчався в місцевій школі, закінчивши 11 клас, у 2015 році поступив у ВСП “Тернопільський фаховий коледж” ТНТУ імені Івана Пулюя, добрий та веселий – він мав багато друзів, завжди поспішав на допомогу, зустрічався з дівчиною, мріяв про сім’ю та щасливе майбутнє та російська агресія не дала здійснитися його мріям.
Сергій Канюка в червні 2024 року був призваний до лав Національної гвардії України. Служив у 12 бригаді спецпризначення «Азов»…
Фронтові побратими Сергія згадують: «Маніяк (його позивний) був гарною позитивною людиною з почуттям гумору, душею компанії, спеціалістом своєї справи, надійною та міцною рукою в складний момент, завжди підставляв плече для допомоги побратимам, ніколи не ховався за їх спинами, без вагань приймав виклики…»
У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими полеглого захисника України, який до останнього подиху віддано боронив Українську державу від російського ворога.
Просимо усіх, 25 серпня, гідно зустріти ГЕРОЯ, що повертається на щиті:
– 14:00 – на трасі М-19 біля с. Раковець.
– 14:15 – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці
Після майдану коридором шани супроводжуватимемо полеглого воїна до рідної домівки, що знаходиться в селі Залісці, де відразу відслужиться панахида.
26 серпня, об 11 годині, супроводжуватимемо тіло полеглого Героя з дому до церкви Святої Покрови у с. Залісці, де відбудеться чин похорону.
25 – 26 серпня 2025 року у Вишнівецькій громаді буде оголошено ДНЯМИ ЖАЛОБИ.
Вічна та світла пам’ять ГЕРОЮ…