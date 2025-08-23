На війні загинув молодий захисник Сергій Канюка з Тернопільщини

Війна обірвала молоде життя мешканця Вишнівецької громади: 20.08.2025 року під час бойових дій у Краматорському р-ні Донецької області загинув уродженець с. Залісці КАНЮКА Сергій Миколайович. Повідомляють у селищній раді.

Герой народився 5 листопада 1997 року, навчався в місцевій школі, закінчивши 11 клас, у 2015 році поступив у ВСП “Тернопільський фаховий коледж” ТНТУ імені Івана Пулюя, добрий та веселий – він мав багато друзів, завжди поспішав на допомогу, зустрічався з дівчиною, мріяв про сім’ю та щасливе майбутнє та російська агресія не дала здійснитися його мріям.

Сергій Канюка в червні 2024 року був призваний до лав Національної гвардії України. Служив у 12 бригаді спецпризначення «Азов»…

Фронтові побратими Сергія згадують: «Маніяк (його позивний) був гарною позитивною людиною з почуттям гумору, душею компанії, спеціалістом своєї справи, надійною та міцною рукою в складний момент, завжди підставляв плече для допомоги побратимам, ніколи не ховався за їх спинами, без вагань приймав виклики…»