Понад 30 рятувальників та 10 машин гасили масштабну пожежу на Тернопільщині

22 серпня вранці у селі Млинівці Зборівської громади загорілося складське приміщення. Вогонь швидко поширювався, і існувала загроза того, що вогонь перекинеться на адміністративний корпус підприємства.

До гасіння пожежі залучили 34 рятувальники та 10 одиниць техніки, а також 6 ланок Групи ДСНС. Після майже трьох годин інтенсивної боротьби з вогнем, о 11:22 пожежу вдалося локалізувати на площі 800 м².

Попередньо повідомляється, що жертв і постраждалих немає.

Цей випадок підтверджує високий рівень готовності та професіоналізму рятувальників Тернопільщини, які оперативно вжили заходів для ліквідації надзвичайної ситуації.