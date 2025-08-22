Нагрівання тютюну замість куріння: сучасна альтернатива сигаретам

У межах трансформації тютюнової індустрії все більше уваги приділяється пристроям, що дозволяють уникнути процесу горіння під час споживання тютюну. Серед таких альтернатив — системи нагрівання тютюну, що працюють за іншим принципом, ніж традиційні сигарети. Один із прикладів — Ploom X Advanced, розроблений як пристрій для нагрівання тютюнових стіків Sobranie з використанням технології HeatFlow. Його функціонування базується на нагріванні тютюну без вогню, що дає змогу знизити рівень диму та кількість залишків після використання.

Особливості технології нагрівання: як це працює?

Традиційне куріння передбачає спалювання тютюну, що супроводжується утворенням диму, попелу та сильного запаху. У випадку з Ploom X Advanced тютюновий стик поміщається в спеціальну камеру, де нагрівається до оптимальної температури зовні за допомогою контрольованого повітряного потоку. Завдяки цьому забезпечуються наступні характеристики технології HeatFlow:

Нагрівання без горіння — тютюн розігрівається до необхідної температури, але не піддається спаленню;

Рівномірне поширення тепла — повітря вільно обтікає тютюновий стік, забезпечуючи стабільний рівень нагрівання з усіх боків;

Швидкий старт — пристрій досягає робочої температури приблизно за 25 секунд;

Мінімальний запах —пара, що утворюється в процесі, має менш виражений запах порівняно з традиційним димом.

Такий підхід дозволяє знизити кількість побічних продуктів, які зазвичай супроводжують куріння. Оскільки горіння відсутнє, користувач отримує тютюнову пару без утворення попелу, сажі та сильного диму.

Практичні переваги для користувача

Окрім технологічних характеристик, Ploom X Advanced має низку функціональних переваг, які спрощують використання пристрою в повсякденному житті:

Мінімальні залишки після використання – після сесії нагрівання у пристрої практично не залишається розсипаного тютюну;

Проста процедура очищення —догляд здійснюється за допомогою спеціальних паличок без необхідності розбирати корпус;

Відсутність попелу — оскільки тютюн не горить, попіл не утворюється. Це виключає потребу в попільничках чи очищенні після кожного використання;

Менш виражений аромат тютюну — у процесі використання пристрою утворюється аерозоль, що має менш інтенсивний запах порівняно з димом від сигарет.

Сумісність із тютюновими стіками Sobranie — пристрій працює виключно з цими стіками, що дозволяє підтримувати стабільну якість пари та аромату.

Крім того, виробник зазначає, що вміст 9 токсичних компонентів, рекомендованих ВООЗ для зниження в сигаретному димі, в середньому знижено на 90–95% під час використання Ploom X Advanced. Це не є гарантією відсутності ризиків, пов’язаних зі споживанням тютюну, однак вказує на потенційне зменшення кількості шкідливих речовин у процесі використання пристрою порівняно з курінням сигарет.

Де придбати Ploom X Advanced?

Придбати Ploom X Advanced можна в авторизованих точках продажу або замовити через інтернет. Вся інформація про характеристики пристрою, доступні смаки тютюнових стіків Sobranie та умови покупки — на офіційному сайті. Також на сайті доступна інтерактивна карта, за допомогою якої можна знайти торговельні точки у всіх містах України. Крім того, розміщено повну інформацію про спеціальні пропозиції та вказано, як скористатися акційними умовами.