Терапевтичне відділення Козівської лікарні: як команда лікарів врятувала тяжкого пацієнта

Нещодавно до терапевтичного відділення КНП «Козівська ЦРЛ КСР» надійшов пацієнт з важким діагнозом: декомпенсована серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, перенесений інфаркт міокарда, порушення ритму та провідності, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння та численні ускладнення. Пацієнт мав виражену задишку, набряки і слабкість, що суттєво обмежували його якість життя.

Завдяки професіоналізму і командній роботі лікарів під керівництвом завідувача відділення, доктора філософії (к.мед.н.) Романа Володимировича Гніздюха, вдалося стабілізувати стан пацієнта, підібрати ефективне медикаментозне лікування та значно покращити його самопочуття. Сьогодні пацієнт відчуває себе значно краще, може більше рухатися та повернувся до активного життя.

Цей випадок вкотре підтверджує, що навіть у найскладніших ситуаціях, завдяки командній роботі та правильно підібраному лікуванню, можна змінити життя пацієнта.

Що роблять у терапевтичному відділенні?

У терапевтичному відділенні Козівської ЦРЛ працюють висококваліфіковані спеціалісти: терапевти, ендокринолог, гастроентеролог, ревматолог та гематолог.

Відділення надає допомогу при лікуванні:

серцево-судинних захворювань,

цукрового діабету та хвороб щитоподібної залози,

захворювань легень та дихальних шляхів,

гастроентерологічних недуг,

захворювань крові,

патологій нирок,

ревматичних хвороб.

У розпорядженні лікарів:

ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ та артеріального тиску,

УЗД внутрішніх органів та серця,

Спірометрія,

Рентгенографія,

Повний спектр лабораторних аналізів.

📍 Терапевтичне відділення — це місце, де турбота, професіоналізм і довіра йдуть поруч.