Пантеон Героїв 

На війні загинув захисник Андрій Загричук з Тернопільщини

21 серпня 2025 року на Донеччині, внаслідок влучання ФПВ-дрона, загинув Захисник України – старший солдат Загричук Андрій Євгенович, 1977 року народження, житель села Гнилички. Повідомляє Підволочиська селищна рада.

Зустріч тіла Героя відбудеться завтра, у понеділок, 25 серпня о 13:00 у Підволочиську, біля пам’ятника Ангелу-Хоронителю. Просимо всіх долучитися та молитвовно вшанувати пам’ять загиблого.

Після спільної молитви кортеж вирушить у Скориківську територіальну громаду.
🙏Вічна пам’ять і слава Герою!

