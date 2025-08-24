На війні загинув захисник Андрій Загричук з Тернопільщини

21 серпня 2025 року на Донеччині, внаслідок влучання ФПВ-дрона, загинув Захисник України – старший солдат Загричук Андрій Євгенович, 1977 року народження, житель села Гнилички. Повідомляє Підволочиська селищна рада.

Зустріч тіла Героя відбудеться завтра, у понеділок, 25 серпня о 13:00 у Підволочиську, біля пам’ятника Ангелу-Хоронителю. Просимо всіх долучитися та молитвовно вшанувати пам’ять загиблого.

Після спільної молитви кортеж вирушить у Скориківську територіальну громаду.

🙏Вічна пам’ять і слава Герою!