На Тернопільщині пропонують оцінити приміщення Василіанського монастиря

РВ ФДМУ по Тернопільській області запрошує оцінювачів на конкурс, який відбудеться 15 березня 2018 року.

З метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати необхідно оцінити:

– матеріальні цінності в кількості 22 одиниці (вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль),

– приміщення будівлі пам’ятки архітектури “Василіанський монастир” 3420,3 кв. м (вул. Ліцейна, 2, м. Кременець).

Ще один об’єкт – гараж 117,6 кв. м. (вул. Наливайка. 4, м. Теребовля) потрібно оцінити для подальшоїприватизації шляхом продажу на аукціоні

Останній день прийому конкурсної документації – 06 березня 2018 року. Телефон для довідок – 25-04-87.

Детальніша інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 16 від 21 лютого 2018 року.