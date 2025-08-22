Сім колишніх полонених з Тернопільщини скористалися правом на безкоштовне оформлення закордонних паспортів

На Тернопільщині сім громадян, які повернулися з ворожого полону, отримали можливість безкоштовно оформити закордонні паспорти завдяки Закону №12333. Закон звільняє осіб, що перебували у місцях несвободи через збройну агресію Росії проти України, від сплати адміністративного збору за виготовлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

Згідно з цим законодавчим актом, колишні полонені мають право на безоплатне оформлення документів протягом одного року після звільнення. Для цього необхідно подати певні документи до міграційної служби та підтвердження факту перебування у полоні, видане відповідно до встановлених Кабміном України вимог.

У Тернопільській області вже сім колишніх полонених скористалися цією можливістю. Паспорти були оформлені в наступних підрозділах: два — у Зборівському секторі УДМС, по одному — у Бережанському, Бучацькому, Збаразькому, Кременецькому та Підволочиському підрозділах.

💙💛 Щиро бажаємо кожному воїну якнайшвидшого відновлення та повернення до рідних! Ми подбаємо про документи.