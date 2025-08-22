У Тернополі 32-річний водій збив 15-річну дівчину

21 серпня близько 21:30 на вулиці Торговиця в Тернополі сталася ДТП, внаслідок якої 15-річна дівчина отримала травму руки. До Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що потерпіла звернулася за допомогою.

Правоохоронці з’ясували, що на неповнолітню наїхав автомобіль Chana Benni. Встановлено, що за кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Тернополя.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці продовжують слідство.