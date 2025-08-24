«Наші люди повертаються»: з полону визволили військового з Тернополя

Сьогодні з російського полону вдалося звільнити ще одну групу українських захисників та цивільних, серед яких – військовослужбовець із Тернополя. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що цього разу додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Багато з них перебували у полоні ще з 2022 року.

«Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні», – написав Зеленський у фейсбуці.

Глава держави подякував українським воїнам, які формують обмінний фонд, команді, що щодня працює над звільненням полонених, міжнародним партнерам та Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу.

Тернополянина, який повернувся з полону, вже чекає родина.

Вітаємо вдома!

Нехай кожна українська родина дочекається своїх близьких.