Загинув понад два роки тому і аж тепер додому вертається захисник Віталій Німко з Тернопільщини

Байковецька громада з глибоким сумом і болем у серці сповіщає про непоправну втрату – загибель нашого земляка, мужнього воїна, вірного сина України – Німка Віталія Володимировича (06.04.1990 – 10.03.2023). Командир 3-го відділення 1-го стрілецького взводу 3-ої стрілецької роти 55 окремого стрілецького батальйону.

Віталій був уродженцем села Баранівка Бережанського району, де народився і провів дитячі роки. Із сім’єю проживав у селі Лозова, а його рідною домівкою залишалося село Гаї-Шевченківські. За фахом – інженер-електрик, у мирному житті працював у цій професії.

13 червня 2022 року, отримавши повістку, він без вагань став до лав українського війська. Незважаючи навіть на серйозні травми ніг, Віталій не відмовився від служби і свідомо пішов боронити Україну.

10 березня 2023 року під час масованого артилерійського обстрілу в районі села Білогорівка, Луганська область, молодший сержант Віталій Німко віддав своє життя за свободу і незалежність України. Довгий час він вважався зниклим безвісти. До останнього рідні сподівалися на диво і вірили, що він повернеться. Проте доля виявилася невблаганною… Факт загибелі Героя встановив суд.

Віталій був доброю, щирою, світлою людиною, завжди готовою допомогти іншим. Справжній патріот, для якого обов’язок перед Батьківщиною був вищим за особисті обставини.

У Героя залишилися мати Наталя, сестра Анна, дружина Ірина, сини – Степан (11 років) та Володимир (5,5 років).

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія. Ми ніколи не забудемо його подвиг, його відданість і любов до рідної землі.

Світла пам’ять Герою! Вічна шана і вдячність за мужність та самопожертву.

Герої не вмирають. Вони назавжди живуть у наших серцях і в майбутньому України, за яке віддали життя.