На війні загинув Вʼячеслав Гудзій з Тернопільщини

Сумна звістка сколихнула Почаївську громаду: 22 серпня 2025 року, під час штурмових дій противника на запорізькому напрямку, загинув наш земляк, головний сержант-командир 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 10 стрілецької роти 4 батальйону військової частини А **** сержант ГУДЗІЙ В’ячеслав Віталійович, 1989 р.н., житель села Комарівка. Повідомляють у міській раді.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога.

Щирі співчуття родині та близьким.