На Тернопільщині розкрито масштабну схему виготовлення та збуту підроблених водійських посвідчень

Слідчі поліції Тернопільщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури завершили досудове розслідування у масштабному кримінальному провадженні. До суду скеровано обвинувальний акт щодо шістьох учасників злочинного угруповання, які організували незаконне виробництво та збут підроблених водійських посвідчень по всій території України.

Злочинну діяльність викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) спільно з працівниками ГУНП в Тернопільській області. Встановлено, що угруповання діяло за чітким графіком: щотижня фальсифікатори виготовляли й надсилали близько 400 підроблених водійських посвідчень через поштові служби. Замовлення приймали через месенджери, а для прикриття незаконних фінансових операцій використовували підроблені паспорти, в яких змінювали лише фотографії, залишаючи реальні анкетні дані.

Вартість фальшивих водійських посвідчень коливалась від 11 000 до 20 000 гривень залежно від категорії. Загальний прибуток учасників злочинної групи перевищив 35 мільйонів гривень. Злочинці виготовляли та збували підроблені документи із голографічними захисними елементами, що ускладнювало їх виявлення.

Обвинувачення отримали шість учасників угруповання, зокрема чотири особи за участь в організованій злочинній групі та підроблення документів, що передбачено частинами 3 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення паспортів). Усім фігурантам інкриміновано скоєння злочину, передбаченого частиною 2 ст. 199 КК України — виготовлення та збут підроблених документів.

Покарання для злочинців може скласти до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний момент обвинувальний акт скеровано до суду для подальшого розгляду.