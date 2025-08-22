Земельний податок приніс громадам Тернопільщини майже 448 млн грн

На Тернопільщині земля продовжує бути одним із головних джерел наповнення місцевих бюджетів. Лише за сім місяців цього року громади області отримали від земельного податку та орендної плати 447,8 млн гривень. Це на 24% більше , ніж торік, а в грошовому еквіваленті – плюс 85,8 млн гривень.

Основну частку надходжень забезпечив бізнес: юридичні особи перерахували 348,6 млн гривень. Водночас громадяни та власники земельних ділянок, які обробляють їх самостійно, сплатили ще 99,2 млн гривень.

Важливо пам’ятати: податок на землю нараховується з моменту набуття права власності чи користування ділянкою і діє до моменту його припинення. Тож навіть при зміні власника сплата здійснюється за фактичний період користування землею в поточному році.