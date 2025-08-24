На Тернопільщині сталася ДТП за участю «швидкої», травмувалися троє осіб

23 серпня в селі Озерна Тернопільського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій потрапила карета екстреної медичної допомоги. Приблизно о 12:30 на автодорозі М-09, що проходить через село, сталося зіткнення автомобіля швидкої допомоги, який транспортував хворого з Вінницької області до Львова, та легкового автомобіля «ВАЗ 21099».

Внаслідок аварії постраждали троє людей, які перебували в «ВАЗі»: водій-жінка, пасажирка та її неповнолітній син. Усі вони отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані до лікарень Тернополя для надання медичної допомоги.

На даний момент правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.