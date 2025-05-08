Новим Папою Римським став американський кардинал Роберт Прево



Він вийшов привітати публіку у Ватикані. Він отримав ім’я Лев XIV.

Це перший американський понтифік в історії.

👤 Біографія

Дата народження: 14 вересня 1955 року

Місце народження: Чикаго, Іллінойс, США

Громадянство: США та Перу

Походження: Італійське, французьке та іспанське

Прево здобув ступінь бакалавра з математики у Віллановському університеті (1977), магістра богослов’я в Католицькому теологічному союзі в Чикаго та доктора канонічного права в Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі.

✝️ Священницьке служіння та місіонерська діяльність

У 1982 році Прево був висвячений на священника в Ордені святого Августина. З 1985 по 1998 рік він служив у Перу як парафіяльний священник, викладач семінарії та адміністратор. У 2001 році його обрали пріором-генералом августинців, де він служив до 2013 року. У 2015 році Папа Франциск призначив його єпископом Чиклайо в Перу.

🕊️ Ватиканська кар’єра

У 2023 році Прево був призначений префектом Дикастерії у справах єпископів, відповідальної за призначення єпископів по всьому світу. Ця посада значно підвищила його вплив у Церкві. Того ж року він був возведений у кардинали.

🕊️ Обрання Папою

Після смерті Папи Франциска в квітні 2025 року, Прево був обраний його наступником на другий день конклаву. Його обрання відбулося після чотирьох голосувань, і він прийняв ім’я Лев XIV. Його обрання стало історичним, оскільки він став першим американцем на чолі Католицької Церкви.

🌍 Погляди та стиль лідерства

Папа Лев XIV відомий своєю поміркованістю та прагматичним підходом до лідерства. Він має репутацію реформатора, близького до стилю Папи Франциска, зосередженого на служінні бідним і маргіналізованим. Його досвід у Латинській Америці та глобальна перспектива очікуються як фактори, що сприятимуть єдності та стабільності в Церкві.

📜 Девіз

Його єпископський девіз — In illo uno unum (“У тому єдиному — єдині”), що підкреслює його прагнення до єдності в Христі.