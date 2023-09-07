Як юристи системи БПД допомагають розвʼязувати правові проблеми мешканців Тернопільської області

У вересні виповнюється 7 років, відколи в Україні запрацювали бюро правової допомоги – фронт-офіси системи безоплатної правничої допомоги (БПД), де кожна людина може отримати юридичну консультацію та роз’яснення законодавства.

«На Тернопільщині нині працює 17 бюро правової допомоги – у обласному та районних центрах, в невеликих містах та селищах. Від початку 2022 року до бюро області звернулося майже 35 тисяч людей, найбільше, близько 5 тисяч клієнтів – до Тернопільського бюро правової допомоги», – зазначає директорка Західного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Хондогій.

Щодо проблем, з якими мешканці області приходять до бюро, то переважно вони стосуються сімейного (стягнення аліментів, укладення та розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав, встановлення факту родинних відносин) та адміністративного права (оскарження рішень, дій та бездіяльності органів влади та місцевого самоврядування). Однак чимало питань пов’язані з трудовим, житловим, спадковим правом, соціальним забезпеченням.

У випадках, передбачених законом, клієнти бюро можуть отримати не лише юридичні консультації, але й безоплатну вторинну правничу допомогу, тобто послуги юриста чи адвоката для представництва їхніх інтересів у суді та інших державних органах, а також допомогу в складенні документів до суду.

Як пояснюють юристи, такі послуги держава гарантує визначеним категоріям осіб: насамперед людям з низьким доходом, усім дітям, внутрішньо переміщеним особам. Увесь перелік таких категорій наведено в статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Утім, допомогу юристів системи БПД можна отримати не лише безпосередньо в бюро, але й телефоном чи онлайн.

Тож щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

Зателефонувати можна також із мобільного застосунку Telegram https://t.me/+380677213103.

А якщо вам зручно отримати правничу допомогу письмово, напишіть у телеграм-бот https://t.me/LegalAidUkraineBot.

Дізнатися адресу найближчого з наших бюро можна на карті: https://bit.ly/bpd_buro.