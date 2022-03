Сергій Притула – про волонтерство

У перший день війни ведучий Нового каналу разом із командою добровольців відкрив волонтерський штаб у будівлі свого офісу в Києві

– Це було рішення однієї хвилини. Ми довго не роздумували. Вісім років війни на Донбасі дали нам досвід. Тому ми вже знали, що і як робити, – розповів Сергій Притула.

Про створення волонтерського штабу ведучий Нового каналу повідомив на офіційній сторінці в Facebook, і до його офісу одразу почали приходити люди, охочі допомогти. Штаб працює як координаційний хаб – такий собі міст між тими, хто приносить допомогу, і тими, хто її потребує.

Головна мета — забезпечити, в першу чергу, бійців Територіальної оборони та військових ЗСУ, які стоять на позиціях у гарячих точках Києва та Київської області, тримаючи оборону столиці. Оскільки територіальна оборона отримує від держави лише зброю, забезпечення бійців формою, бронежилетами, касками, їжею та іншої технікою їм лягає на плечі волонтерів.

За словами Сергія Притули, в перші дні люди приносили до штабу практично все, що мали вдома: пакети з ліками, одягом і консервами, банки з консервацією, каремати та спальники, біноклі, ліхтарики тощо. Власники великих та малих бізнесів, у свою чергу, привозили (і продовжують це робити) великі партії їжі, засобів гігієни, військового одягу, медикаментів.

– Вражає, скільки людей хочуть зараз допомагати. У нас волонтерить половина країни. Не всі знають, як це робити ефективно. Люди дзвонять із запитами передати по одному, по два бронежилети в іншу область. Хтось привозить готову їжу, яка швидко псується, і ми не можемо передавати її військовим на передову. Було таке, що нам привезли з Польщі близько сотні румунських металевих касок, які ні від чого зараз не захищають, вони не кевларові, важкі та небезпечні. Я ціную зусилля і бажання допомогти всіх і кожного. Тому закликаю, якщо хочете допомогти, але не дуже знаєте як, краще перераховуйте волонтерам кошти, — закликав Сергій Притула.

Волонтерський штаб займає фактично два поверхи. На першому влаштований склад, який поділено на сектори: для ліків, для речей, для засобів гігієни, для техніки та оптики. Все, що привозять, тут сортують волонтери. На другому поверсі працює бек-офіс. Там волонтери колцентру відповідають на дзвінки гарячої лінії, приймають запити від командування підрозділів і домовляються про закупівлі.

Як розповів Сергій Притула, потреби у військових з початку повномасштабної війни незмінні:

– Потрібно все, потреби у військових зараз, як у 2014 році. В першу чергу, це бронежилети та каски, часто питають теплу форму, взуття і розгрузки, – каже ведучий Нового каналу. – Вони теж дуже швидко розходяться. Дуже потрібні на передову тепловізори та прилади нічного бачення, і дрони. Вони розходяться іноді по 100 штук за декілька днів. З медичних засобів найбільше бракує турнікетів і кровоспинних засобів.

З початку повномасштабного наступу росії, 24 лютого, Сергій Притула закупив допомоги для військових на близько 200 мільйонів гривень. Ведучий збирає кошти на рахунок армійської картки, на рахунку свого благодійного фонду, а також на Патреоні, зробити свій внесок можна навіть у криптовалюті.

Усі рахунки Сергія Притули нижче:

ETH+USDT 0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон https://www.patreon.com/prytula

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Долар UA 90 305299 00000 26001026709343

ЄВРО UA 87 305299 00000 26009016707067

Призначення платежу «Благодійна допомога»

Гривні

Поповнення картки: 5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ: ПРИТУЛА С.Д.

РАХУНОК: 26200681993072

IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача: 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

