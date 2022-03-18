13:29 | 18.03.2022
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На Тернопільщині розпочало роботу швейне підприємство з Києва

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Це вже третє виробництво, яке перенесло до нас свої потужності і налагодило виробничий процес.

📈Загалом, департамент економіки опрацьовує 52 заявки щодо розміщення нових підприємств в нашій області. Для 20-ти вже знайшли приміщення.
Сьогодні провели зустріч із заступницею бізнес-омбудсмена щодо допомоги в перевезенні підприємств на Тернопільщину.
📊Для зручності підприємців сформовано перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та контактами відповідальних осіб.
Його можна знайти за посиланням https://cutt.ly/qSetsM9.

Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок в 5 територіальних громадах Тернопільщини.

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