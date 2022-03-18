Від сьогодні ціни на пальне в Україні знизяться

Як повідомляє Міністерство економіки, від сьогодні, 18 березня, ціни на пальне в Україні знизяться. Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр).

Це відбуваєтьсяся завдяки ухваленим рішенням Урядом та Парламентом. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

«Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується.

Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування.

Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги», – зазначається в повідомленні Міністерства.