Як зробити прогулянки з немовлям максимально комфортними для мами та дитини

Прогулянки на свіжому повітрі важливі для здоров’я, настрою і розвитку дитини. За рекомендаціями ВООЗ, вивозити дитину на вулицю потрібно щодня, через 1-2 тижні після виписки з пологового будинку. Ось що потрібно робити, щоб прогулянка з коляскою була максимально комфортною для мами і малюка.

Обираємо і облаштовуємо коляску

Приблизно до півроку малюк гуляє, лежачи в колясці-люльці. Коли дитина може впевнено сидіти з опорою, настав час для колясок сидячого типу. І в першому, і в другому випадку обов’язковими аксесуарами є непроникний капюшон, зручний ортопедичний матрасик для прогулянкової коляски, москитна сітка, накидка від дощу, плед або покривало. Мамі знадобиться містка сумка, а в холодну пору року – тепла муфта, яка кріпиться на ручці. Інші аксесуари – підвісні іграшки, зонти, підстаканники – не обов’язкові, хоча вони вносять свій внесок у комфорт і безпеку.

Коли, де і скільки гуляти

Вибір часу для прогулянок залежить від сезону. Зимою краще гуляти в середині дня, коли повітря прогрівається після холодної ночі. Літнім ранком – до 11 години, і ближче до вечора, після 16:00. В період пік сонячної активності краще залишатися вдома. Тривалість перших виходів на свіжий повітря не повинна перевищувати 10-15 хвилин. Поступово час прогулянок збільшується, доводячи до півтори-двох годин. Гуляти краще в тихих місцях з великою кількістю зелені, подалі від шумних вулиць, автомагістралей, спортивних майданчиків та зон вигулу собак. Якщо поруч з домом є парк, сквер, гай – гуляйте саме там. Бажано, щоб по шляху були лавочки, на яких мама може відпочити, погодувати, а влітку – переодягти малюка. Придумайте маршрут заздалегідь – це дозволить гуляти різноманітно, а не ходити по колу в одних і тих самих місцях. Для коротких прогулянок або поїздок в громадському транспорті можна замовити на сайті МАУДАУ сумку-кенгуру або слінг, що забезпечить мамі мобільність та вільні руки. Для тривалого використання вони не дуже підходять, оскільки перевантажують спину дорослого і не дозволяють малюкові розслабитися.

Як одягатися на прогулянку з малюком

Батьки для прогулянки на вулиці одягаються за погодою в зручний одяг. Взуття потрібно обирати на низькому ходу, комфортне і зручне. Для вибору дитячого одягу скористайтеся правилом «дорослий +1». Тобто на дитині повинно бути на один шар одягу більше, ніж на дорослому. В жарку погоду це правило краще не застосовувати – перегрів для малюка не менш небезпечний, ніж переохолодження. Для літа малюкові потрібні легкі боді з натуральних матеріалів, для осені та весни – демісезонний одяг, для зими – утеплені конверти, комбінезони, спальні мішки.