Незвичайна інсталяція: навіщо Театральний майдан у Тернополі виклали кількома сотнями пар жіночого взуття

Незвичайна інсталяція розгорнулася 2 грудня на Театральному майдані у Тернополі. Кілька сотень пар пар жіночого та дитячого взуття утворили мовчазний символічний протест проти домашнього насилля. Захід відбувся у рамках загальнонаціональної акції «16 днів проти насильства».

Організаторами заходу виступили представники ГО «Асоціація жінок України “Дія”, долучилися до акції і працівники поліції.

Усі охочі могли переглянути фотовиставку « Річ у тім» , яку організувала старший інспектор з особливих доручень управління дотримання прав людини ГУНП в Тернопільській області Ірина Ніколаєва. Як зазначила її організатор, на 16 експонатах зображені звичні побутові речі, однак якщо сканувати QR-код на плакаті, можна дізнатися шокуючу історію про домашніх тиранів. Поліцейська закликала усіх ділитися ними з друзями і знайомими, а головне – не мовчати.

Про необхідність таких публічних заходів зазначає і інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович.

– Превентивні заходи щодо насильників – це лише одна зі сходинок на шляху у боротьбі з цим негативним явищем, розповів інспектор. – Тільки у спільній взаємодії з громадськими організаціями, представниками влади та небайдужими людьми, сподіваюся, нам вдасться подолати насильство, допомогти жертвам вийти з тіні і розірвати коло насилля.