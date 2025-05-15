Тернопільська влада “заробила” навіть на Дзвоні пам’яті загиблим героям

У самому центрі Тернополя, навпроти обласної ради та ОВА, в парку імені Тараса Шевченка нещодавно встановили Дзвін пам’яті — частину меморіальної композиції на честь воїнів, загиблих за волю України. Ідея належить Софії Курик — матері 19-річного добровольця Миколи Курика, який загинув 31 березня 2022 року, звільняючи Київщину. Жінка розробила ескіз, а вежу з бронзовим дзвоном встановили раніше заявленого терміну.

Однак, попри щирий символізм цього проєкту, тендерна документація та кошторис свідчать про інше: влада не втратила нагоди нажитися навіть на святому.

Пам’ять за завищеною ціною

Комунальне підприємство «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» оголосило тендер на облаштування вежі з Дзвоном пам’яті 12 березня 2025 року. Вже 19 березня було підписано угоду з підрядником — підприємцем Віталієм Кульбою. Загальна вартість проєкту склала майже 820 тисяч гривень з бюджету громади.

На перший погляд — звична сума для міської інфраструктури. Але аналіз кошторису, проведений журналістами ZAXID.NET, виявив кричущі факти: вартість будівельних матеріалів була завищена вдвічі, а подекуди й утричі від ринкових цін.

Щебінь «золотий»

Наприклад, у документах вартість щебеню вказана 2233 грн за м³, хоча середня ринкова ціна — в межах 400–600 грн за м³. Деякі підприємства Тернопільщини, як-от «Гаї Розтоцькі Будівельні товари», продають його взагалі за 327–512 грн за м³. Тобто — втричі дешевше, ніж у кошторисі Кульби.

Пісок і бетон теж з “націнкою”

З піском — та сама історія. У тендері зазначено 1428 грн за м³, тоді як реальна ціна — від 238 до 411 грн за м³. Загальна витрата лише на пісок — 17,5 тис. грн, які можна було скоротити майже утричі.

І нарешті бетон. У проєкті ціна бетонної суміші В15 (морозостійка) — 6840 грн за м³, а ринкова вартість аналогічної суміші — близько 3000–3200 грн. Для монтажу конструкції використали 7,5 м³, а заплатили майже 52 тисячі гривень, переплативши близько 30 тис. грн — лише на бетоні.

Хто заробив на меморіалі?

Підрядник Віталій Кульба — знайоме ім’я в тендерній історії Тернополя. За даними YouControl, він працює з 2002 року й активно співпрацює з тим самим КП «Об’єднання парків культури і відпочинку». У 2024 році лише з цим підприємством Кульба підписав державних контрактів на понад 3,4 млн грн.

На додачу до сумнівного кошторису — жодної конкретики щодо гранітних плит, якими облицьовано вежу: в проєкті не вказано ні розміру, ні характеристик, лише загадкові позначення «Ф1» і «Ф2».

Символ пам’яті чи символ наживи?

Ідея встановити Дзвін пам’яті — щира ініціатива матері загиблого воїна. Але місцева влада знову показала себе не як партнер родин полеглих, а як цинічний “бухгалтер”, який не пропускає жодної нагоди заробити. Навіть на крові. Навіть на пам’яті.

У той час, як тернополяни приносять до дзвону квіти та згадують полеглих Героїв, у міській раді, схоже, рахують зиск — не від символу, а з кошторису.